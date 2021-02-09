ЦВК зареєструвала трьох кандидатів на довиборах в Раду
Про це повідомили в Управлінні комунікації секретаріату ЦВК, передає Укрінформ.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого партією «За майбутнє», в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року.
Раніше ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів в народні депутати: Вікторію Шилову – в окрузі № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в окрузі № 87 (Івано-Франківська область).
Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та №50.
Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.
Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції «Слуга народу» Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.