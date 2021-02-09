ЦВК зареєструвала трьох кандидатів на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в округах №87 на Прикарпатті та №50 на Донеччині.

Про це повідомили в Управлінні комунікації секретаріату ЦВК, передає Укрінформ.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в народні депутати Шевченка Олександра Леонідовича, висунутого партією «За майбутнє», в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року.

Раніше ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів в народні депутати: Вікторію Шилову – в окрузі № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в окрузі № 87 (Івано-Франківська область).

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та №50.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції «Слуга народу» Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.