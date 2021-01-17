В ЦВК сказали, якою була явка на виборах мерів трьох українських міст

Центральна виборча комісія повідомила остаточні дані щодо явки на виборах мерів трьох українських міст.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення ЦВК у фейсбуці.

Відтак, на виборах у Броварах (Київщина) явка становила 43,02%, у Борисполі (Київщина) – 30,15%, а в Новгород-Сіверському (Чернігівщина) – 41,48%.

Нагадаємо: перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі та Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.