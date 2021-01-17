Виборчі дільниці на Київщині закрились вчасно та без грубих порушень - поліція

Усі виборчі дільниці у Київській області закрились о 20-й годині та без грубих порушень чинного законодавства, до поліції надійшло 82 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Станом на 20:00 годину до поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірки, за матеріалами яких складено 34 адміністративних протоколи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП відносно броварчанина, який прийшов голосувати без засобів індивідуального захисту та нецензурно висловлювався в приміщенні ДВК.

Низка повідомлень, що надходили до поліції, стосувались неправомірних дій учасників виборів, зокрема фотографування виборчих бюлетенів.

Поліціянти склали відносно порушників 28 адмінпротоколів у Броварському районі та 4 на Бориспільщині за публічне розголошення виборцями результатів волевиявлення (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Стаття передбачає накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адмінпротоколи будуть скеровані до суду для прийняття рішення.

Як повідомлялося, 17 січня відбулись повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів на території Броварського району та Бориспільщини.

Фото: npu.gov.ua