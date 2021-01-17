Повторні місцеві вибори на Київщині: поліція отримала 24 повідомлення про порушення

Станом на 12:00 до поліції Київщини надійшли 24 повідомлення, пов’язані з порушенням виборчого процесу під час повторних місцевих виборів на території Броварського району та Бориспільщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Київської області у Фейсбуці.

Зазначається, що поліція провела перевірку, за матеріалами яких складено 8 адміністративних протоколів. Зокрема, низка повідомлень надійшла про фотографування виборчих бюлетенів та інші неправомірні дії учасників виборів.

Поліцейські відреагували на всі звернення оперативно і склали відносно порушників 6 адмінпротоколів - за публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення).

Ще один із мешканців міста Бровари в приміщені ДВК ображав учасників виборчого процесу та ще й прийшов до виборчої дільниці без засобів індивідуального захисту. За такі правопорушення працівники поліції склали відносно чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП.

Також триває перевірка про невчасне відкриття виборчої дільниці. Так, одна з ДВК у місті Бровари не відкрилася о 8-й годині ранку, оскільки члени підготовчого засідання не встигли вчасно реєструвати спостерігачів виборчого процесу.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів.

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.