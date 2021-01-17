«Сітка», фото та прихована агітація: ЧЕСНО повідомляє про порушення на виборах у Броварах

У Броварах на Київщині, де 17 січня відбуваються повторні вибори депутатів міськради та міського голови, поліція зафіксувала ознаки сітки.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє Рух ЧЕСНО.

Зокрема, у ЧЕСНО розповіли про порушення, які зафіксував спостерігач від Руху на дільниці 232 (вул. Гагаріна, 6).

“За словами одного із спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і відмічала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала з собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію. Список з відмітками вилучений і подію зареєстрували як правопорушення”, - розповіли у ЧЕСНО.

У русі відзначають, що на цій же дільниці затримали чоловіка, який фотографував свій бюлетень.

"За адресою чоловіка, який встиг відправити бюлетень, прописано 36 виборців. Такі явища можуть мати суттєвий вплив на результати виборів, якщо явка низька", - стверджують у ЧЕСНО.

Повідомляється, що на сусідній ДВК № 233 також виборець сфотографував свій бюлетень.

Зазначається, що на цій же дільниці є банер, який може містити приховану агітацію партії одного з кандидатів на посаду мера.

А на одній із вибочих дільниць у Броварах, повідомляє ЧЕСНО у Твіттері, жінка за 10 хвилин встигла - зіпсувати бюлетень, написати заяву, щоби їй видали інший, загубити в сусідній кабінці виданий бюлетень, який був знайдений іншим виборцем і відданий їй знову, обірвати шторку на кабінці та перейти в іншу кабінку.

У ЧЕСНО також зафіксували, що в Броварах поліція на дільниці (вул. Шевченка, 21) затримала особу, яка намагалася сфотографувати бюлетень.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів. Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

фото: ЧЕСНО