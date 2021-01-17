У Борисполі відкрились всі виборчі дільниці - ЦВК

У Борисполі відкрились всі виборчі дільниці - ЦВК

Укрінформ
У Борисполі у неділю відбуваються повторні вибори міського голови, вже відкрито всі 43 виборчі дільниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

Зазначається, що голосування триває у штатному режимі. Загалом проголосувати можуть понад 64 тис. виборців. За посаду міського голови змагаються 16 кандидатів.

Результати голосування мають бути встановлені до 29 січня 2021 року включно.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів. Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.

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