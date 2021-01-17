У Борисполі відкрились всі виборчі дільниці - ЦВК

У Борисполі у неділю відбуваються повторні вибори міського голови, вже відкрито всі 43 виборчі дільниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

Зазначається, що голосування триває у штатному режимі. Загалом проголосувати можуть понад 64 тис. виборців. За посаду міського голови змагаються 16 кандидатів.

Результати голосування мають бути встановлені до 29 січня 2021 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів. Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.