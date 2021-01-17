Сьогодні у в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському відбудуться повторні вибори

17 січня в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському має відбутися повторне голосування на виборах мерів.

Як передає Укрінформ, такі рішення ухвалили місцеві територіальні виборчкоми, повідомляється на сайті ЦВК.

Робота виборчих дільниць стартує з 8.00 і буде завершена о 20.00.

Перевибори мера та міськради у Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний Суд 11 листопада підтвердив це рішення.

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Причиною такого рішення суд назвав низку порушень, зокрема "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі та Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

На виборах мера Новгород-Сіверського в Чернігівській області переміг чинний голова міста Олег Бондаренко. 29 жовтня стало відомо, що політик помер від коронавірусу.

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови ще 24 листопада. У Борисполі переможець виборів голови місцевої ОТГ Анатолій Федорчук помер від COVID-19 28 жовтня 2020 року, ще до оголошення офіційних результатів виборів. Він був мером Борисполя з 2006 року.

Нагадаємо, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня. В Україні станом на 30 жовтня вже були встановлені результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад у 23 регіонах. Крім того, визнано обраними 84 глави у 23 областях.