Повторні вибори в Броварах призначили на середину січня 2021 року

Новий склад Броварської міської ТВК під час свого засідання в понеділок, 23 листопада призначив дату проведення місцевих виборів у Броварах на 17 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Опора.

Рішення про призначення дати повторних виборів у Броварах міська ТВК ухвалювала в новому складі ввечері 23 листопада. Вона одноголосно вирішила призначити перевибори на останню неділю 60-денного строку з дня ухвалення рішення про їх призначення — тобто 17 січня 2021-го.

9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори у Броварах такими, що не відбулися, і зобов’язав міську ТВК провести повторні вибори мера й міськради. Апеляційний суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Причиною визнання виборів у Броварах такими, що не відбулися, суд назвав низку порушень, зокрема «право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки».

Після цього 14 листопада суд достроково припинив повноваження всього складу Броварської міської ТВК. 16 листопада Центрвиборчком сформував новий склад територіальної виборчої комісії.

Читайте також: Центрвиборчком сформував новий склад Броварської ТВК

Нагадаємо: за результатами першого туру виборів 25 жовтня, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (Партія Команда Ігоря Сапожка - Єдність) отримав підтримку 13 798 виборців (44,07%). Другий рядок у рейтингу посів висуванець від партії Слуга народу Дмитро Ратніков з 4 186 голосами (13,37%).