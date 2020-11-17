Центрвиборчком сформував новий склад Броварської ТВК

ЦВК сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії у кількості 18 членів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Укрінформ.

“Комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК пояснили, що рішенням суду достроково припинено повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язано її новий склад провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та мера міста.

“Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб”, - додали в ЦВК.

Броварська ТВК після сформування нового складу зобовʼязана невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність до вимог виборчого законодавства з урахуванням рішень судів, що набули чинності, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та міського голови.

Водночас ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Тузлівської сільської територіальної виборчої комісії Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зазначається, що до ЦВК надійшла постанова цієї комісії “Про перенесення повторного голосування на 22 листопада 2020 р., у зв’язку з виявленням порушень виборчого законодавства України”. Наведені в документі обставини свідчили, що вказана ТВК допустила протиправну бездіяльність, не забезпечивши у визначений Виборчим кодексом спосіб отримання, транспортування і зберігання виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів депутатів Тузлівської сільської ради в багатомандатному виборчому окрузі №1 та передачу їх дільничній виборчій комісії, що унеможливило проведення 15 листопада 2020 року повторного голосування.

Також, за даними ЦВК, Тузлівська ТВК не прийняла у встановленому порядку рішення про визнання цих виборів такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.

“Відтак Комісія скасувала вищевказану постанову цієї ТВК, встановила факт одноразового грубого порушення Тузлівською сільською ТВК вимог законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу”, - йдеться в повідомленні пресслужби.

При цьому Білгород-Дністровську районну ТВК зобовʼязано не пізніше 20-ї години 19 листопада сформувати новий склад Тузлівської сільської ТВК.

Окрім того, комісія зобов’язала Тузлівську ТВК після формування нового складу вирішити питання щодо визнання виборів (повторного голосування) депутатів сільської ради в багатомандатному виборчому окрузі №1 такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів щодо тієї кількості депутатських мандатів, які залишилися вакантними. А також звернула увагу членів цієї комісії на необхідність неухильного дотримання вимог кодексу під час виконання повноважень.

ЦВК також звернулася до Національної поліції для перевірки викладених у постанові комісії обставин та в разі виявлення підстав - належного реагування.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.