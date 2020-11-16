Повторні місцеві вибори пройдуть у деяких містах у чотирьох областях — ЦВК

У деяких містах на Київщині, Чернігівщині, Вінниччині та Сумщині відбудуться повторні місцеві вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна виборча комісія у Фейсбуці.

“Вибори можуть визнатись такими, що не відбулись, наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандата чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану. Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська”, - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що на 17 січня 2021 року вже призначено вибори міського голови Новгорода-Сіверського Чернігівської області, на 31 січня 2021 року — міського голови Борисполя, що на Київщині. Обрані на виборах 25 жовтня мери цих міст померли.

Крім того, за даними ЦВК, поки без дат, але повторні вибори відбудуться також у Броварах Київської області, де суд призначив повторні вибори міського голови та депутатів міськради, а також у селі Уланівка на Вінниччині, де суд призначив повторні вибори сільського голови.

Водночас у ЦВК нагадали, що не пізніше як за 48 днів до дня голосування політична партія має подати до ЦВК копію рішення (з підписом керівника та печаткою партії) про участь її місцевих організацій у виборах. Порушення порядку висування кандидатів може бути підставою для відмови в реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня помер міський голова Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і набрав найбільшу кількість голосів, а 29 жовтня не стало міського голови Новгород-Сіверського Олега Бондаренка, якого переобрали на другий термін.

16 листопада стало відомо про смерть обраного міського голови Конотопа на Сумщині Олександра Лугового.

Повідомлялося, що всі вони хворіли на COVID-19.