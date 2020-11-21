ЦВК вимагає перепризначити вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Укрінформ.
"Комісія скасувала постанову Бориспільської міської ТВК Бориспільського району Київської області від 10 листопада 2020 року №166 “Про призначення повторних виборів Бориспільського міського голови”, якою призначено повторні вибори Бориспільського міського голови на 31 січня 2021 року та з 11 грудня 2020 року оголошено початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів", - ідеться в повідомленні.
Ухвалюючи вказане рішення, ЦВК констатувала, що вказаною комісією під час розв'язання питання щодо призначення повторних виборів, зокрема визначення дати їх проведення, не дотримано положень Виборчого кодексу в частині їх призначення на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення.
Також із цих же підстав скасовано пункт 2 постанови Новгород-Сіверської міської ТВК Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада № 65, яким призначено повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови на 17 січня 2021 року.
"Відтак ЦВК зобов’язала Бориспільську та Новгород-Сіверську міські ТВК невідкладно, але не пізніше 23 листопада 2020 року призначити повторні вибори відповідно Бориспільського та Новгород-Сіверського міського голови відповідно до положень Кодексу з урахуванням висновків, викладених у постановах Комісії", - проінформувала в пресслужбі комісії.
Окрім того, ЦВК звернула увагу вказаних комісій та її членів звернуто на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на встановлену Кримінальним кодексом відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.
Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня помер мер Борисполя Анатолій Федорчук, 29 жовтня — не стало мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка. 16 листопада стало відомо про смерть обраного міського голови Конотопа на Сумщині Олександра Лугового.
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