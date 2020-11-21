ЦВК вимагає перепризначити вибори мерів у Борисполі та Новгород-Сіверську

Центральна виборча комісія скасувала рішення Бориспільської та Новгород-Сіверської міських територіальних виборчих комісій щодо призначення повторних виборів міських голів через порушення вимог Виборчого кодексу та зобов'язала їх не пізніше 23 листопада призначити такі вибори.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Укрінформ.

"Комісія скасувала постанову Бориспільської міської ТВК Бориспільського району Київської області від 10 листопада 2020 року №166 “Про призначення повторних виборів Бориспільського міського голови”, якою призначено повторні вибори Бориспільського міського голови на 31 січня 2021 року та з 11 грудня 2020 року оголошено початок виборчого процесу відповідних місцевих виборів", - ідеться в повідомленні.

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Ухвалюючи вказане рішення, ЦВК констатувала, що вказаною комісією під час розв'язання питання щодо призначення повторних виборів, зокрема визначення дати їх проведення, не дотримано положень Виборчого кодексу в частині їх призначення на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення.

Також із цих же підстав скасовано пункт 2 постанови Новгород-Сіверської міської ТВК Новгород-Сіверського району Чернігівської області від 9 листопада № 65, яким призначено повторні вибори Новгород-Сіверського міського голови на 17 січня 2021 року.

"Відтак ЦВК зобов’язала Бориспільську та Новгород-Сіверську міські ТВК невідкладно, але не пізніше 23 листопада 2020 року призначити повторні вибори відповідно Бориспільського та Новгород-Сіверського міського голови відповідно до положень Кодексу з урахуванням висновків, викладених у постановах Комісії", - проінформувала в пресслужбі комісії.

Окрім того, ЦВК звернула увагу вказаних комісій та її членів звернуто на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації повноважень щодо підготовки та проведення місцевих виборів та організації своєї роботи, а також на встановлену Кримінальним кодексом відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня помер мер Борисполя Анатолій Федорчук, 29 жовтня — не стало мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка. 16 листопада стало відомо про смерть обраного міського голови Конотопа на Сумщині Олександра Лугового.

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