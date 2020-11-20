ЦВК достроково припинила повноваження Фастівської міської та Нікольської селищної ТВК

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Фастівської міської територіальної виборчої комісії Київської області та Нікольської селищної ТВК Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Фастівською міською ТВК вимог законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу. При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу вказаної комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 21 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу", - розповіли в ЦВК.

Зазначається, що ЦВК визнала протиправною бездіяльність Фастівської міської ТВК щодо невиконання рішення Київського окружного адміністративного суду щодо встановлення підсумків голосування депутатів Київської обласної ради.

Крім того, ЦВК встановила факт систематичного порушення Нікольською селищною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу. За даними комісії, не пізніше 12 години 23 листопада має бути сформовано новий склад Нікольської селищної ТВК.

"ЦВК зобов’язала Нікольську селищну ТВК після сформування її нового складу невідкладно встановити результати голосування з виборів Нікольського селищного голови та результатів виборів депутатів Нікольської селищної ради з урахуванням волевиявлення виборців на виборчій дільниці № 140218 відповідно до положень Виборчого кодексу України з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили, про що невідкладно поінформувати Комісію", - проінформували в ЦВК.

Водночас повідомляється, що ЦВК визначила, що місцеві організації політичних партій можуть не пізніше 18 години 21 листопада подати до комісії кандидатури для включення до складу Васильківської міської ТВК, повноваження якої припинено Київським окружним адміністративним судом.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. ТВК мали встановити результати голосування до 6 листопада включно.