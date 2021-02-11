Вірастюк каже, що йти на довибори в Раду йому запропонував Зеленський

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» в окрузі №87 Василь Вірастюк отримав пропозицію балотуватися до Верховної Ради на довиборах від Президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Вірастюк сказав на брифінгу в четвер, 11 лютого.

"Це була пропозиція від Президента України. Я зустрівся... Звісно, я прийшов, послухав, у нас був діалог, у мене були певні пункти. Я розповів про своє бачення проблеми... побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення", - розповів кандидат.

Вірастюк уточнив, що отримав відповідну пропозицію «протягом останнього тижня».

Крім того, він зазначив, що в разі обрання народним депутатом буде, зокрема, продовжувати займатися питаннями реабілітації ветеранів, а основною його метою є створення реабілітаційний центрів.

Вірастюк відзначив, що під час розмови з Президентом відчув підтримку і бажання працювати в цьому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, партія “Слуга народу” на з’їзді 11 лютого висунула українського спортсмена, силача Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.