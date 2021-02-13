Єрмак не виключає коаліції «Слуги народу» з іншими фракціями Ради

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак не виключає можливість створення фракцією "Слуга народу" парламентської коаліції з іншими політичними силами.

Конкретних домовленостей поки що немає, розповів він в інтерв'ю в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном на телеканалі "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Усе можливо, можу так сказати. Але можливо в якому контексті: парті "Слуга народу" завжди відкрита для об'єднання з тими політичними силами, які підтримують наш політичний курс, підтримують курс Президента, розвиток України, нашу євроінтеграцію, реформи, боротьбу з корупцією", - сказав Єрмак.

Він припустив можливе розширення коаліції, якщо влада знаходитиме з такими політичними силами спільну мову і в них буде спільне бачення, як реформувати й розбудовувати країну.

"Про якісь конкретні домовленості поки що не йдеться", - уточнив керівник ОП.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи можливо, що в разі такого коаліційного об'єднання, зокрема з "Батьківщиною", її лідер Юлія Тимошенко обійме посаду прем'єр-міністра, Єрмак підкреслив: "Ми це не обговорювали. Думаю, що поки про це говорити передчасно".

Як повідомлялося, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість створення коаліції з "Батьківщиною" або з якоюсь іншою фракцією в парламенті, але заявив, що питання ще не обговорювалося.

Раніше Юлія Тимошенко, коментуючи питання можливої ​​коаліції з партією "Слуга народу", заявила, що "Батьківщина" готова брати участь в об'єднанні політичних сил "заради служіння Україні".