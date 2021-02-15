ЦВК зареєструвала уже вісім кандидатів на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала Валентина Рибіна кандидатом у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 50 на Донеччині від “Партії Шарія”.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок, 15 лютого, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

“ЦВК зареєструвала Рибіна В.В. кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року від політичної партії “Партія Шарія”, - поінформували в Комісії.

Раніше ЦВК вже зареєструвала сімох кандидатів в народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради: Вікторію Шилову – в окрузі № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в окрузі № 87 на Прикарпатті.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.