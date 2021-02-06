ВАКС заборонив будівництво на території Дачі Маразлі в Одесі

НАБУ та САП запобігли знищенню пам’ятки архітектури в Одесі, а саме домоглися заборони на проведення будівельних робіт на території пам’ятки архітектури, відомої як «Дача Маразлі».

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує пресслужба НАБУ.

«Комплекс будівель, які становлять історичну цінність, опинився під загрозою руйнування через дії забудовника: на цій території планували побудувати багатоповерхівки та паркінг. За клопотанням НАБУ і САП, ухвалою слідчої судді ВАКС накладено арешт на земельні ділянки площею понад 1 га, в межах яких розташовано комплекс споруд «Дачі Маразлі», - йдеться у повідомленні.

Арешт передбачає заборону на відчуження та користування земділянками у частині здійснення будівельних робіт.

«Самі ж споруди, розташовані на арештованих земельних ділянках, є об’єктом розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень («Дачі Маразлі») на користь приватних структур», - інформують у НАБУ.

Зазначається, що раніше на вказані будівлі також було накладено арешт. Це розслідування детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

Як повідомлялося, Дача Маразлі - це комплекс історичних будівель на Лідерсівському бульварі Одеси, зведений Григорієм Маразлі, одним з перших міських голів і відомим меценатом.

Будівля стало приватною власністю у 2018 році. Викупила його через обласну раду фірма «Бульвар-1906». Пізніше компанія «Бульвар-1906» перепродала будівлю третім особам.

Понад двісті одеситів провели 31 січня акцію протесту проти спорудження компанією-забудовником житлових багатоповерхівок поряд з пам'ятником архітектури - Дачею одного з перших градоначальників міста Григорія Маразлі.

Фото: НАБУ, Telegram