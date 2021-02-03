Культурні пам’ятки Запорізької області нанесуть на онлайн-мапу

Голова Запорізької ОДА ініціював створення онлайн-мапи пам’яток регіону. Питання обговорили під час наради щодо охорони місцевої культурної спадщини.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЗОДА.

“Лише одним кліком можна буде побачити, за які об’єкти відповідає обласна влада, а за які – місцева. Це допоможе фахівцям та жителям області відслідковувати стан пам’яток”, – йдеться в повідомленні.

За словами посадовців, одна з проблем – відсутність позначень на місцевості меж курганів та самовільне перебудування архітектурних пам'яток. Ускладнює роботу охоронних органів також відсутність чіткого розподілу сфери відповідальності між обласними та місцевим органами.

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“Ми щорічно втрачаємо культурну спадщину. А по-друге, ми можемо подарувати людям проблеми, коли вони дізнаються, що на їх земельній ділянці розташований курган, і вони не можуть його обробляти”, – зазначив голова облдержадміністрації Олександр Старух.

Наразі на державному обліку в області перебуває 3 561 пам’ятка культурної спадщини, з них національного значення – 12, а місцевого – 241. Також до списку історичних населених місць України занесені міста Запоріжжя, Бердянськ, Оріхів, Мелітополь та Гуляйполе.