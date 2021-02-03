Культурні пам’ятки Запорізької області нанесуть на онлайн-мапу
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЗОДА.
“Лише одним кліком можна буде побачити, за які об’єкти відповідає обласна влада, а за які – місцева. Це допоможе фахівцям та жителям області відслідковувати стан пам’яток”, – йдеться в повідомленні.
За словами посадовців, одна з проблем – відсутність позначень на місцевості меж курганів та самовільне перебудування архітектурних пам'яток. Ускладнює роботу охоронних органів також відсутність чіткого розподілу сфери відповідальності між обласними та місцевим органами.
“Ми щорічно втрачаємо культурну спадщину. А по-друге, ми можемо подарувати людям проблеми, коли вони дізнаються, що на їх земельній ділянці розташований курган, і вони не можуть його обробляти”, – зазначив голова облдержадміністрації Олександр Старух.
Наразі на державному обліку в області перебуває 3 561 пам’ятка культурної спадщини, з них національного значення – 12, а місцевого – 241. Також до списку історичних населених місць України занесені міста Запоріжжя, Бердянськ, Оріхів, Мелітополь та Гуляйполе.