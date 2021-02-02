У Львові побільшало COVID-хворих, які потребують ШВЛ

У Львові фіксують зменшення кількості хворих на COVID-19, однак до лікарень госпіталізують пацієнтів у значно тяжчих станах, коли за лічені дні прогресує тотальне ураження легень, і хворі потребують їх штучної вентиляції.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Кількість пацієнтів із ковідом значно зменшилася за останні три тижні, ми більше виписуємо, ніж госпіталізуємо. Але стало більше важких випадків: до нас поступають пацієнти з ковідом, які потребують реанімаційної допомоги, і в них протягом трьох-чотирьох днів, а то й годин, прогресує тотальне ураження легень. Тому зараз укріплюємо реанімацію, бо дуже багато пацієнтів потрапляють на ШВЛ», — повідомив керівник міської лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Йдеться, зокрема, про можливість збільшення кількості ліжок в реанімації та закупівлю додаткового медичного обладнання.

Як уточнила медична директорка лікарні швидкої допомоги Леся Кобецька, пацієнти, які потрапляють в реанімацію, мають значно знижену сатурацію (рівень кисню у крові), а також деякі супутні захворювання, як-от цукровий діабет, серцево-судинні захворювання тощо.

Станом на 2 лютого в медичних закладах Львова, які надають допомогу хворим з підозрою чи підтвердженим COVID-19, на лікуванні перебувають 306 осіб. З них 225 мають підтверджений коронавірус, 23 — в реанімації, 10 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу до медзакладів поступила 21 особа, 44 — виписано. Найбільше пацієнтів в лікарні швидкої медичної допомоги - 167.

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За минулу добу лабораторні центри Львівщини провели 634 ПЛР-тести, з них 114 — позитивні. За увесь час пандемії в області підтверджено 71446 випадків інфікування коронавірусом, з них 2096 — летальні. 61708 пацієнтів одужало.

Cтаном на 2 лютого 2021 року в Україні зареєстровано 1 223 879 випадків COVID-19, у т.ч. за минулу добу - 2394 випадки.