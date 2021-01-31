Лікарні Львівщини отримали п’ять ШВЛ-апаратів

Медичні заклади Львівської області отримали апарати штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що 5 ШВЛ доставили у Сокальську ЦРЛ, Рудківську лікарню, Львівську 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, Жидачівську та Пустомитівську ЦРЛ. Обладнання Siriusmed R30 використовують для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого COVID-19.

«Ця апаратура вкрай необхідна для лікування хворих, адже апарат ШВЛ здійснює примусову подачу повітря, забезпечує насичення крові киснем і видалення з легень вуглекислого газу. При цьому в дихальних шляхах і легенях створюється позитивний тиск, що доволі часто для хворого є єдиним шансом на порятунок», - розповіли у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

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Апарати отримали завдяки сприянню Міністерства соціальної політики України, Благодійного фонду «Закарпатський центр розвитку та консультацій «Едванс» та Закарпатської ОДА.

Фото: loda.gov.ua

Як повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, зараз в області ситуація із захворюваністю на коронавірус стабільна, проте напружена.

"Попри те, що киснезабезпечення медзакладів становить понад 90%, а завантаженість ліжок на рівні 30%, спрогнозувати недугу дуже складно. Чимало людей потрапляють в медзаклади у дуже складному стані. До прикладу, станом на ранок 113 людей лікують в реанімаціях, 25 на ШВЛ. Відтак, кожна допомога є важливою», - зазначив керівник департаменту Орест Чемерис.

В Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.