Пожежа в Харкові: у Мінрегіоні розповіли, про що йшлося на засіданні урядової комісії

Урядова комісія з розслідування причин трагедії в будинку для літніх людей у Харкові доручила відповідним органам місцевої влади та міністерствам продовжити перевірки об’єктів, що надають послуги з проживання людей похилого віку.

Про це йшлося під час засідання комісії під головуванням міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

Зазначається, що в ході засідання члени комісії заслухали доповіді представників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міністерства соціальної політики про хід перевірок всіх соціальних закладів щодо виявлення порушень чинного законодавства в їхній роботі та наявності в Реєстрі надавачів соціальних послуг.

«Попри всі бюрократичні перепони та складність юридичного поля, маємо зробити все, щоб виявлені нелегальні соціальні заклади, в тому числі для літніх людей, або перейшли в правове поле, або припинили свою роботу. Аналізуючи чинне законодавство, ми вже зараз розуміємо, що без чітко визначеного механізму перевірки таких установ, ризикуємо отримати ще більший хаос та нові жертви», – зазначив Чернишов.

У Мінрегіоні поінформували, що станом на 26 січня у державі створено 511 груп для відпрацювання об’єктів, що надають послуги з проживання та/або утримання людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших громадян групи ризику, у складі працівників підрозділів ДСНС та Нацполіції.

Членами урядової комісії прийнято рішення доручити відповідним органам місцевої влади та міністерствам продовжити перевірки та провести роботу над пропозиціями до чинного законодавства, які унеможливлять порушення у роботі соціальних установ.

Комісія також доручила Міністерству соціальної політики спільно з Міністерством юстиції запропонувати механізм обліку осіб, з якими укладені або укладаються договори довічного утримання та обміну такою інформацією між уповноваженими органами виконавчої влади.

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При цьому Мінсоцполітики також отримало доручення спільно з Міністерством цифрової трансформації прискорити подання на розгляд уряду проєкту постанови «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг».

У Мінрегіоні нагадали, що внаслідок пожежі загинули 16 літніх людей: 15 на місці трагедії та одна людина в лікарні. Наразі Харківська обласна державна адміністрація вивчає історію кожного потерпілого для того, щоб визначити маршрут і спосіб допомоги коштом міського та обласного бюджетів, кожен випадок розглядається індивідуально.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, сталася пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

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Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

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23 січня усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання став електроприлад (обігрівач).

24 січня в міському хоспісі помер один із врятованих, у мерії повідомили, що смерть 80-річного чоловіка не пов’язана з пожежею, а викликана хронічними тяжкими захворюваннями.

Фото: Офіс Президента