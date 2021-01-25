На Миколаївщині терміново перевірять всі заклади для літніх людей

На Миколаївщині терміново перевірять усі заклади, де перебувають люди похилого віку у звязку з трагедією у Харкові.

Таке завдання поставив перед відповідними службами заступник голови облдержадміністрації Ігор Кузьмін під час позачергового засідання регіональної комісії ТЕБ і НС 25 січня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Миколаївську ОДА.

«Заступник голови облдержадміністрації Ігор Кузьмін дав доручення терміново здійснити перевірку всіх без виключення установ на території області, де перебувають люди похилого віку. Зокрема, йтиметься про дотримання норм і правил протипожежної безпеки», - йдеться у повідомленні.

За інформацією директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксани Єльчієвої, в області налічується 10 офіційно зареєстрованих будинків-інтернатів, підпорядкованих обласній держадміністрації. Також функціонує один центр надання соціально-психологічної допомоги і центр надання допомоги наркозалежним особам.

«Протягом 2018-2019 років у цих закладах облаштовано системи протипожежної безпеки з виведенням їх на пульт, відремонтовано протипожежні резервуари і водойми, закуповувалися засоби індивідуального захисту. Підтримується постійний зв'язок із підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. На систематичній основі проводяться навчання»,- зазначила Єльчієва.

Як повідомлялося, у Харкові 21 січня пожежа забрала життя 15 осіб, які перебували у будинку для літніх людей.