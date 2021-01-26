Пожежа у Харкові: постраждалим обіцяють допомогу з обласного і міського бюджетів

Постраждалим у пожежі в будинку літніх людей в Харкові виплатять допомогу з обласного і міського бюджетів.

Про це заявила голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук 26 січня під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі, передає Укрінформ.

«Ми вивчаємо історію кожного потерпілого для того, щоб визначити маршрут допомоги. Кожен випадок розглядається індивідуально. Матеріальна допомога буде надана всім постраждалим, усім родинам, які її потребують, – коштом міського і обласного бюджетів», - повідомила Тимчук.

Міністр розвитку громад та територій, голова урядової комісії Олексій Чернишов зазначив, що у Харківської області є досвід швидкого вирішення питання матеріальної допомоги: наприкінці минулого року гроші з обласного бюджету виділили постраждалим від пожежі в Дворічанському районі, які не мали документів на право власності і тому не було механізму для виплат із держбюджету.

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Як повідомили кореспонденту агентства сьогодні в поліції, особи всіх загиблих встановили. Це 9 жінок віком від 67 до 85 років і 6 чоловіків віком від 71 до 91 року. Тіла для поховання рідним поки не віддавали, оскільки тривають експертизи.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, був переобладнаний під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Слідством перевіряються такі основні причини трагедії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

23 січня усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним стало відомо, що джерелом займання став електроприлад (обігрівач).

24 січня в міському хоспісі помер один із врятованих, у мерії повідомили, що смерть 80-річного чоловіка не пов’язана з пожежею, а викликана хронічними тяжкими захворюваннями.