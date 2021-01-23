Адміністратор харківського будинку для літніх на пожежі врятував 5 осіб – адвокат

Один із підозрюваних у справі про пожежу в харківському будинку для літніх людей Ігор Мірончук, якого називають адміністратором закладу, врятував п’ятьох осіб і сам мало не згорів.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів один з його адвокатів Сергій Веприцький.

«Мій підзахисний, коли дізнався про пожежу, швидко приїхав, особисто врятував п’ятьох людей і сам міг загинути. На ньому й зараз обгоріла куртка, яку ми будемо просити долучити до речових доказів. Слідство називає його управителем, але насправді він на волонтерських засадах допомагав безпорадним дідусям і бабусям, а також наркозалежним, бо й сам колись був наркоманом», - розповів Веприцький.

За його словами, 34-річний Мірончук вилікувався від наркозалежності в будинку по сусідству зі згорілим пансіонатом для літніх, їх утримує одна організація – «Європа Плюс».

«Він звичайний хлопець. Йому допомогли, і йому було важливо залишатися в цій програмі. Так, він користувався довірою з боку керівників реабілітаційного центру та будинку для літніх людей, виконував певні доручення, зокрема, купував продукти, проводив бесіди з наркозалежними. Але також він закінчив медичні курси і фактично був медбратом», - заявляє адвокат.

Він також стверджує, що у центрі його підзахисному зарплату не платили, але допомагали продуктами його родині, поповнювали мобільний рахунок.

Як повідомлялося, в Київському райсуді Харкова сьогодні обирають запобіжні заходи для чотирьох підозрюваних справі про пожежу. За даними слідства, це власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату і при цьому офіційно не був там працевлаштований.

Для всіх прокуратура просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

21 січня о 15:03 у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Загинули 15 людей, ще п'ятеро постраждали.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, цей заклад не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох людей.

Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.

Фото: ОП