Врятовані з харківського будинку для літніх не можуть самостійно пересуватися

Люди, врятовані з харківського будинку для літніх, де 21 січня сталася пожежа, не можуть самостійно пересуватися.

Про це повідомив ЗМІ директор Харківської міської багатопрофільної лікарні №17 Дмитро Черепов, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що четверо врятованих перебувають у хоспісі в 17-ій лікарні. Всі вони не можуть пересуватися через вік та захворювання. За словами Черепова, двоє з чотирьох потерпілих можуть говорити та спілкуються з лікарями, ще двоє – перебувають не в контактному стані, не можуть говорити. Також директор закладу додав, що врятовані є уродженцями Харкова, Харківської та Донецької областей.

Черепов додав, що з родичами пацієнтів встановлено контакти. «Ми знайшли всіх, ми вже спілкувалися з кількома людьми телефоном, кілька людей вже приходили до нас», - сказав він.

Правоохоронці та чиновники Харківщини наразі не відповіли кореспонденту агентства, скільки ж літніх людей перебувало в будинку на момент загоряння. Найчастіше звучить цифра 33. Достеменно відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих (4 перебувають в хоспісі та 1 – в опіковому відділенні лікарні невідкладної допомоги з 20% опіків). Щодо решти врятованих, то, за наявною інформацією, всіх їх забрали родичі. Щодо подальшої долі вцілілих людей, то, як пояснює директор обласного департаменту соціального захисту населення Юрій Шпарага, їх можуть прийняти спеціалізовані заклади області, але лише за їхньою згодою.

«Розміщення в соціальні заклади можливе тільки з особистої згоди постраждалих, соціальні працівники працюють в цьому напрямку як з рідними постраждалих, так і з самими постраждалими», - говорить Шпарага.

Як повідомлялося, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150-б, у Харкові у двоповерховому житловому будинку, який, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. В пожежі загинули 15 людей. Станом на ранок 22 січня відомо, що один постраждалий перебуває в стабільно тяжкому стані, ще четверо – в задовільному.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. 22 січня в Харкові працюватиме урядова комісія, яка має встановити причини трагедії.

За даними Харківської ОДА, заклад для літніх людей, де сталася трагедія, не значиться в жодному реєстрі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 22 січня заявила, що правоохоронці затримали чотирьох осіб: власника домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендаря будинку та його дружину - директора приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратора, який координував роботу пансіонату, але при цьому офіційно не був там працевлаштований.

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Слідство ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей). Перевіряються такі основні версії: пожежа внаслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа через замикання електромережі.