Контррозвідка затримала на Одещині терориста «ЛНР»

Контррозвідники СБУ затримали на Одещині громадянина України, який проходив службу у так званому «МДБ ЛНР».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного із НЗФ на окупованій РФ території Луганщини. Згодом, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій «Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР». Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове» (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка і озброєння.

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Наразі затриманий надає слідчим СБУ інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ «МДБ ЛНР», іншу важливу інформацію щодо збройної агресії РФ проти нашої держави.

Також перевіряється наявна інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і катувань українських військових та мирних громадян.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.