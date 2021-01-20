СБУ викрила командирку угруповання бойовиків
Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
Контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого «Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ» вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.
За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.
Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.