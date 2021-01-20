СБУ викрила командирку угруповання бойовиків

Контррозвідка Служби безпеки викрила командирку угруповання бойовиків, яке брало участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого «Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ» вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.

За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

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Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.