СБУ затримала військового, який намагався продати пластид

СБУ затримала військового, який намагався продати пластид

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Укрінформ
Оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали на Сумщині військовослужбовця Збройних сил України під час збуту партії вибухівки – трьох кілограмів пластиду з детонатором.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, це не перший факт продажу вибухівки військовим. Затримання зловмисника проводилось із залученням спецпризначенців СБУ.

Цього ж дня за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Розслідує справу Головне управління національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.

Фото: СБУ

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