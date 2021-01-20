СБУ затримала військового, який намагався продати пластид
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Укрінформ
Оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали на Сумщині військовослужбовця Збройних сил України під час збуту партії вибухівки – трьох кілограмів пластиду з детонатором.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, це не перший факт продажу вибухівки військовим. Затримання зловмисника проводилось із залученням спецпризначенців СБУ.
Цього ж дня за місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили ще 1,5 кг пластиду.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Розслідує справу Головне управління національної поліції у Сумській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Сумського гарнізону.
Фото: СБУ