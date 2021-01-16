У Маріуполі одужали 90% COVID-хворих - мер

У Маріуполі спостерігається стабільне зниження захворюваності на CОVID-19, одужали вже 90% людей, які хворіли на CОVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, про що йдеться на сайті міськради Маріуполя.

«У Маріуполі рівень одужавших від CОVID-19 становить 90%. Щодня проводяться дослідження в ПЛР-лабораторіях, щоб оперативно виявляти хворих і купірувати поширення коронавірусу», - заявив Бойченко.

За його словами, на сьогодні в Маріуполі спостерігається стабільне зниження захворюваності CОVID-19. Так, згідно зі статистикою, в листопаді 2020 року в місті середня кількість виявлених випадків за добу - 300 осіб, в січні 2021 року - 100 осіб. Також втричі скоротилася завантаженість ліжок для хворих коронавірусом.

Міський голова розповів, що в світі та Україні в лютому очікується можлива третя хвиля пандемії. У зв'язку з цим муніципалітет міста, спільно з медиками, заздалегідь розробляє алгоритм подальшої боротьби з CОVID-19. При цьому враховується вже наявний досвід Маріуполя і аналітика, надана Всесвітньою організацією охорони здоров'я та світові практики.

Так, згідно з попередніми розрахунками кількості пацієнтів з CОVID-19, в лютому 2021 року планується розгорнути близько 400 додаткових місць ліжкового фонду. Загальна кількість ліжок для пацієнтів з CОVID-19 - близько 1000. У місті 688 ліжок будуть забезпечені подачею кисню, вже обладнано 343 точки. Крім цього, придбано кисневі концентратори на 286 ліжок.

Для проведення ПЛР-тестів закуплені всі необхідні реагенти та витратні матеріали. Їх кількості вистачить до кінця першого кварталу 2021 року. У лікарнях, де проходять лікування пацієнти з CОVID-19, забезпечений запас медикаментів на 45 діб. Він постійно оновлюється. У центрах первинної медико-санітарної допомоги сформовано 40 амбулаторних бригад.

У міськраді нагадали, що у Маріуполі на лікуванні перебувають 1309 пацієнтів, у яких підтверджено COVID-19; всього з початку пандемії зафіксовано 15471 випадок захворювання на коронавірус, 13913 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, станом на 16 січня в Україні лабораторно підтверджено 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 1 154 692 особи.