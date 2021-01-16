У Києві за добу виявили 821 випадок коронавірусу, померли 14 хворих

У столиці виявили за минулу добу ще 821 хворого на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві за минулу добу - 821 хворий на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 2175 летальних випадків від вірусу", - сказав він.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 121 903.

Зокрема, захворіли: 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 29 медиків.

Кличко зазначив, що до лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 935 людей. Усього коронавірус подолали 47 284 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 151, у Деснянському — 119 та в Дніпровському районі — 109 випадків", - розповів він.

В Україні за минулу добу, 15 січня, виявили 7 729 нових випадків COVID-19, померли 144 особи.