Діти почали частіше хворіти на COVID-19 - Степанов

Останнім часом діти почали частіше хворіти на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 333 дитини. Причому в листопаді цей показник становив 3,1% від загальної кількості тих, хто захворів. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на коронавірус, підскочив аж до 5,9 % від загальної кількості. Це тенденція, яка спостерігається у всьому світі. Тобто коронавірус почав частіше уражати дітей, вони стали частіше хворіти", - сказав Степанов.

Він зазначив, що на початку епідемії діти як правило мали безсимптомний перебіг хвороби. А зараз, за словами міністра, діти хворіють уже з симптомами, і з таким перебігом хвороби, який потребує госпіталізації.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини.