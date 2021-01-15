Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 2 мільйони

Від початку пандемії коронавірусної інфекції у світі померли вже понад 2 мільйони осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на портал Worldometer.

Станом на 02:00 за київським часом у світі виявлено 93 459 085 випадків інфікування коронавірусом.

Зазначається, що внаслідок захворювання померли 2 млн 470 пацієнтів. Водночас вилікувалися 66 754 882 осіб.

Як повідомлялося, в Україні від початку пандемії виявлено 1 138 764 випадків COVID-19, у тому числі 20 376 летальних. Одужали 837 063 особи.