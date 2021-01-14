МКІП та місцева влада рятують від закриття бібліотеку в Олександрії

Міністерство культури та інформаційної політики співпрацює з місцевою владою для збереження районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Олександрії.

Про це очільник МКІП Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Днями побачив публікацію дівчинки з Кіровоградщини Аліни Шевченко про незаконне закриття центральної районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Олександрії...МКІП з місцевою та обласною владою вже напрацьовують рішення, як зберегти приміщення, бібліотечний фонд і робочі місця для людей, які там працюють", - написав Ткаченко.

Він додав, що на базі бібліотеки можна створити музей Дмитра Чижевського та читацьку залу.

Крім того, Ткаченко розповів, що поспілкувався з 15-річною Аліною, якій вдалося привернути увагу до проблеми закриття бібліотеки.

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"Після розмови з дівчиною поспілкувався з місцевою владою. І обласна, і міська влада вже в курсі подій. Мер Олександрії Сергій Кузьменко тримає на контролі розвиток ситуації, хоча бібліотека і не знаходиться в міському підпорядкуванні. З листом щодо подальшої долі закладу районна влада до мерії звернулася тільки після розголосу ситуації у соцмережах. Непорозуміння спричинені діями районної влади, яка знаходиться в стадії розформування. Домовились у конструктивній співпраці знайти вихід із ситуації", - додав Ткаченко.

Він розповів, що про закриття цієї бібліотеки МКІП не знало, тому очевидно, що процедура ліквідації порушена.

Як раніше повідомляв Ткаченко, заклади культури в регіонах, які працюють неефективно, необхідно трансформувати для надання якісних послуг, а не закривати. Ткаченко закликав українців інформувати МКІП про випадки незаконного закриття закладів культури, аби розібратися у ситуації.

МКІП дедалі частіше стикається з проявами неналежного дотримання законів через надмірну зацікавленість у майнових комплексах, що в разі ліквідації закладів культури становлять додатковий комерційний інтерес. Непоодинокими є випадки звернень районних державних адміністрацій (РДА) для погодження ліквідації районних клубних закладів чи бібліотек. Однак відповідно до законодавства (закони №1009-ІХ та № 1081-IX) РДА не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, де вони знаходяться, а відповідні місцеві ради не можуть відмовитися прийняти у комунальну власність територіальних громад такі заклади. Тільки після передачі закладів, у разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації зазначених закладів, до МКІП має звернутися територіальна громада, якій будуть передані ці заклади культури.

Як відомо, у 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулися зміни адмінтерустрою, відповідно, змінилися система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

Нині в областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.