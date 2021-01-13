Неефективні заклади культури в регіонах треба трансформувати, а не закривати - Ткаченко

Заклади культури в регіонах, які працюють неефективно, необхідно трансформувати для надання якісних послуг, а не закривати.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Депутати, ОТГ, місцеві ради пишуть про масове закриття закладів культури начебто в рамках децентралізації. Чи то районна влада не може, чи ОТГ не хоче, проте дійсно з’являються загрози ліквідації значної кількості бібліотек і клубів. Так, деяка частина з них працює неефективно. Але трансформація старих закладів в нові не означає їхньої ліквідації", - написав Ткаченко.

Він додав, що саме для такої трансформації у міністерстві розроблена модель для Центрів культурних послуг.

"У нас є все для реалізації, включно з бюджетом: гроші місцевої влади, областей і МКІПу. Тому голосно хочу наголосити: МКІП проти ліквідації бібліотек і клубів. Ми за нормальну, адекватну трансформацію. Де шлях до затребуваності – це надавати людям можливість відвідувати бібліотеки та клуби. При цьому роблячи з них сучасні точки споживання культурних послуг", - додав Ткаченко.

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Міністр також зауважив, що МКІП відкрите до співпраці з ОТГ та місцевою владою всіх рівнів, але заклади культури мають значити для місцевих громад не менше, ніж школи та лікарні.

"Ми – відкриті до співпраці з ОТГ та місцевою владою всіх рівнів, але заклади культури значать для місцевих громад не менше, ніж школи та лікарні, – і на цьому потрібно стояти чітко", - відзначив міністр.

Окрім того, Ткаченко закликав українців інформувати МКІП про випадки незаконного закриття закладів культури, для того, щоб розібратися у ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики дедалі частіше стикається з проявами неналежного дотримання законів через надмірну зацікавленість у майнових комплексах, що в разі ліквідації закладів культури становлять додатковий комерційний інтерес.

У МКІП зауважували, що непоодинокими є випадки звернень районних державних адміністрацій для погодження ліквідації районних клубних закладів чи бібліотек. Однак відповідно до законодавства (закони України №1009-ІХ та № 1081-IX) районні державні адміністрації не мають права ліквідовувати районні заклади культури і зобов’язані передати їх на баланс територіальної громади, де вони знаходяться, а відповідні місцеві ради не можуть відмовитися прийняти у комунальну власність територіальних громад такі заклади. Тільки після передачі закладів, в разі прийняття рішення про необхідність ліквідації чи реорганізації зазначених закладів, до МКІП має звернутися територіальна громада, якій будуть передані ці заклади культури.

Також повідомлялося, що у 2020 році в процесі реформи децентралізації відбулись зміни адмінтерустрою і, відповідно, змінилися система міжбюджетних відносин та фінансування соціальних об’єктів, що знаходяться у комунальній власності.

Нині в областях триває процес передачі майна з районного рівня у комунальну власність територіальних громад. Йдеться про заклади освіти, культури, охорони здоров’я та інші. Прийнявши на свій баланс ці об’єкти, територіальні громади отримують змогу ними управляти та утримувати їх з власного бюджету.

Торік Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових районів.