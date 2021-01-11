Ткаченко закликає на карантині гуляти у парках та заповідниках

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав співвітчизників не скупчуватися у тих місцях, де є великий ризик захворіти на COVID-19, натомість, дотримуючись соціальної дистанції, прогулятися у парку або відвідати заповідники.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Щоб сфера культури запрацювала 25 січня – потрібна ваша підтримка. Я не закликаю вас сидіти вдома. Навпаки! Просто дотримуйтесь соціальної дистанції. Візьміть каву на виніс, поїдьте в заповідник (вони, до речі, працюють), сходіть з родиною у парк. Важливо: не збирайтеся компанією в одному місці – занадто великі ризики захворіти. Я розумію, кожному хочеться зустрітися з друзями та рідними. І саме тому напередодні вже неіснуючого свята – «старого нового року», який все одно хтось відзначатиме, подумайте про тих, хто вас оточує. А також про українську культуру і її працівників, про мільйони людей, що працюють у малому бізнесі. Саме вони зазнають збитків від локдауну чи не найбільше», - наголосив міністр.

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Ткаченко звернувся до українців від імені закладів культури, креативних індустрій, адже нині кінотеатри, театри, виставкові зали, креативний бізнес чи не найбільше потерпають від жорсткого карантину саме тому, що є законослухняними і дотримуються постанови Кабінету міністрів про локдаун.

За словами Ткаченка, він читав новини та розглядав світлини в соцмережах, як українці проводили вихідні - натовпи без масок та соціальної дистанції. Це стосується і курортів, і звичайних місць новорічного відпочинку, на кшталт ярмарків.

«Від вашої відповідальності, у тому числі, залежить, як культура вийде з цієї кризи», - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, з 8 по 24 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження.