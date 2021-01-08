Ткаченко нагадав, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну

Під час посиленого карантину в нашій країні дозволена робота історико-культурних заповідників, релігійних установ, проведення репетицій театральних постановок.

Про це у Телеграмі поінформував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Із сьогоднішнього дня вступає в дію «червона зона» карантину. Вона триватиме до 24 січня включно. Зверну увагу, що робота історико-культурних заповідників дозволена. Тому за цей час обов’язково скористайтесь нагодою та прогуляйтесь. Безумовно, санепідемзасобів там дотримуються, все безпечно», - написав він.

Ткаченко розповів, що також у цей період дозволено: роботу релігійних установ; проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях); виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику).

За інформацією міністра, у період посиленого карантину дозволена і робота готелів. Зокрема, робота закладів харчування та інших місць харчування при готелях з 6 до 11 години ранку, а за замовленням клієнтів в готельний номер – цілодобово.

Дозволена у цей період і робота організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території.

Водночас, як уточнив міністрів, у цей період заборонено приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам, а також проводити масові, культурні та розважальні заходи.

«Тому у ці кілька тижнів ми маємо посилено підтримувати сферу культури та гостинності. Один зі способів – купити вже зараз книгу онлайн, квиток чи абонемент на виставу, фільм або будь-яку іншу постановку на заздалегідь. Скажемо, з 25 січня, коли обмеження послабляться і можливість відвідати заклади знову повернеться. Бережіть себе», - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.