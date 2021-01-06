У Львові встановили різдвяного дідуха-велетня

У Львові на площі Яворського 6 січня встановили різдвяного дідуха - символ сили, єдності та добробуту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Різдво у кожному помешканні, окрім різдвяних страв, має бути дідух. Для багатьох з нас Львів є рідною домівкою, тому ми встановлюємо у центрі дідуха, як символ добробуту та єдності поколінь», - зазначила ведуча урочистості.

Дідух вже традиційно встановили в середмісті, на площі Яворського , навпроти Гарнізонної церкви святих апостолів Петра і Павла.

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До події долучилися львів'яни, туристи, депутати та мер Львова Андрій Садовий, який додав свій сніп в дбайливо оплетений великий дідух.

Особливістю цьогорічного дідуха є його висота – чотири метри, він складається зі 120 маленьких дідухів. Виготовили велетенський сніп майстри музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького.

Святковий настрій колядками та вінчуваннями створював Львівський муніципальний хор "Гомін" та гурт «Курбаси».

По завершенню міський голова роздав маленьким колядникам солодкі подарунки.

Фото: ЛМР