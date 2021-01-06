У Львові встановили різдвяного дідуха-велетня

У Львові встановили різдвяного дідуха-велетня

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Укрінформ
У Львові на площі Яворського 6 січня встановили різдвяного дідуха - символ сили, єдності та добробуту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Різдво у кожному помешканні, окрім різдвяних страв, має бути дідух. Для багатьох з нас Львів є рідною домівкою, тому ми встановлюємо у центрі дідуха, як символ добробуту та єдності поколінь», - зазначила ведуча урочистості.

Дідух вже традиційно встановили в середмісті, на площі Яворського , навпроти Гарнізонної церкви святих апостолів Петра і Павла.

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До події долучилися львів'яни, туристи, депутати та мер Львова Андрій Садовий, який додав свій сніп в дбайливо оплетений великий дідух.

Особливістю цьогорічного дідуха є його висота – чотири метри, він складається зі 120 маленьких дідухів. Виготовили велетенський сніп майстри музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького.

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Святковий настрій колядками та вінчуваннями створював Львівський муніципальний хор "Гомін" та гурт «Курбаси».

По завершенню міський голова роздав маленьким колядникам солодкі подарунки.

Фото: ЛМР

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