У Львові виготовили чотириметровий різдвяний дідух
Фото
Укрінформ
Майстри Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького виготовили головний дідух Львова. Цього року його висота сягає 4 метри, тоді як в попередні роки була 3.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.
«Вже декілька років львівський головний дідух — це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту ім. К. Шептицького. Цьогоріч він має свої особливості: його висота — близько 4 метрів, а складається він зі 120 маленьких дідухів», - йдеться в повідомлені.
У Львові вже виготовили головний Дідух міста / Фото: city-adm.lviv.ua
Урочисте винесення дідуха традиційно відбудеться 6 січня о 12 годині на площі Яворського за участі хору «Гомін».