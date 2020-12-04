Нацгвардія взяла під охорону одеські COVID-лікарні, які «захлинаються» від напливу пацієнтів

Військовослужбовці Нацгвардії охороняють публічну безпеку та порядок на території інфекційної, міської лікарні №5 та інших медзакладів Одеси, де лікують хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила речниця Одеської міськради Наталія Мальцева.

"Через зростання кількості хворих, яких щодня госпіталізують до лікарень міста, лікарі звернулись до органів місцевої влади - забезпечити публічну безпеку та порядок на території інфекційної лікарні та інших медичних закладів, в яких перебувають на лікуванні громадяни з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19. Зараз у медзакладах і на прилеглій території чергують наряди нацгвардійців військової частини №3012", - зазначила Мальцева.

За її словами, протягом 3 грудня інфікувались коронавірусом ще 617 одеситів, а в лікарнях міста залишались незаповненими всього 14 ліжкомісць. Ситуація доволі напружена, нацгвардійці забезпечують правопорядок і не допускають відвідування пацієнтів родичами та знайомими.

Мальцева уточнила, що протягом найближчих днів в Одесі буде додатково розгорнуто близько трьохсот ліжок для лікування хворих з діагнозом "коронавірус" на базі обласного клінічного центру, відомчої лікарні Укрзалізниці та обласного очного шпиталю інвалідів війни.

Як повідомлялося, 3 грудня здійснив робочу поїздку до Одеської області виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський, який спрогнозував пік захворювань на коронавірус у регіоні на кінець лютого - початок березня. "За умови, що в країні не запровадять локдаун", - уточнив Віленський.

Наразі 18 медзакладів Одещини приймають інфікованих коронавірусом, в тому числі 15 лікарень отримують кошти з "ковідного" пакету. Ще 3 медустанови чекають укладення відповідних договорів.

Протягом минулої доби на території Одеської області лабораторно підтверджено методом ПЛР ще 1211 осіб, інфікованих коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків пацієнтів з діагнозом "коронавірус".

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.