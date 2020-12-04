Нацгвардія взяла під охорону одеські COVID-лікарні, які «захлинаються» від напливу пацієнтів
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила речниця Одеської міськради Наталія Мальцева.
"Через зростання кількості хворих, яких щодня госпіталізують до лікарень міста, лікарі звернулись до органів місцевої влади - забезпечити публічну безпеку та порядок на території інфекційної лікарні та інших медичних закладів, в яких перебувають на лікуванні громадяни з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19. Зараз у медзакладах і на прилеглій території чергують наряди нацгвардійців військової частини №3012", - зазначила Мальцева.
За її словами, протягом 3 грудня інфікувались коронавірусом ще 617 одеситів, а в лікарнях міста залишались незаповненими всього 14 ліжкомісць. Ситуація доволі напружена, нацгвардійці забезпечують правопорядок і не допускають відвідування пацієнтів родичами та знайомими.
Мальцева уточнила, що протягом найближчих днів в Одесі буде додатково розгорнуто близько трьохсот ліжок для лікування хворих з діагнозом "коронавірус" на базі обласного клінічного центру, відомчої лікарні Укрзалізниці та обласного очного шпиталю інвалідів війни.
Як повідомлялося, 3 грудня здійснив робочу поїздку до Одеської області виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський, який спрогнозував пік захворювань на коронавірус у регіоні на кінець лютого - початок березня. "За умови, що в країні не запровадять локдаун", - уточнив Віленський.
Наразі 18 медзакладів Одещини приймають інфікованих коронавірусом, в тому числі 15 лікарень отримують кошти з "ковідного" пакету. Ще 3 медустанови чекають укладення відповідних договорів.
Протягом минулої доби на території Одеської області лабораторно підтверджено методом ПЛР ще 1211 осіб, інфікованих коронавірусом, зафіксовано 20 летальних випадків пацієнтів з діагнозом "коронавірус".
Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.