У столичних лікарнях не зменшується кількість «тяжких» хворих з COVID-19 – Кличко

У лікарнях Києва перебуває 2131 пацієнт з коронавірусом, з них 1158 у тяжкому стані.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не зменшується у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у тяжкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста лікується сьогодні 2131 хворий на коронавірус, з них 19 дітей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що 1158 пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. До апаратів штучної вентиляції легень підключено 31 хворого.

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"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – майже 52%", - повідомив міський голова.

За його словами, до лікарень Києва минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема за добу 15 131.

фото: СТКPhoto/Укрінформ