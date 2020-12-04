У столичних лікарнях не зменшується кількість «тяжких» хворих з COVID-19 – Кличко
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Не зменшується у столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації, і пацієнтів, які перебувають у тяжкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів міста лікується сьогодні 2131 хворий на коронавірус, з них 19 дітей", - сказав Кличко.
Він зазначив, що 1158 пацієнтів перебувають у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. До апаратів штучної вентиляції легень підключено 31 хворого.
"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – майже 52%", - повідомив міський голова.
За його словами, до лікарень Києва минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів.
Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема за добу 15 131.
фото: СТКPhoto/Укрінформ