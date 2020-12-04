У бюджет на вакцинацію від COVID-19 треба закласти понад 15 мільярдів - Степанов

У державному бюджеті на вакцинацію населення від коронавірусної хвороби потрібно закласти 15,1 млрд гривень.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з розрахунками та попередніми домовленостями, ми отримаємо вакцину у кількості 8 млн доз. Усі закупівлі будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Згідно з розрахунками МОЗ, необхідна сума, яка має бути закладена у бюджеті на вакцинацію населення від COVID-19, становить 15,1 млрд гривень. Ці розрахунки прозорі та зрозумілі. Ми маємо попередню вартість вакцини, кількість людей, яку ми повинні вакцинувати за кошти державного бюджету", - сказав Степанов.

Він зазначив, що вакцинувати від COVID-19 за державні кошти потрібно в першу чергу людей, які знаходяться в групі ризику за професійною ознакою, а саме: медичні працівники, працівники освіти та працівники Нацполіціїї, а також люди старші 60-ти та з супутніми захворюваннями.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.