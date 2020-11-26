У лікарнях Івано-Франківська не вистачає кисню - мер

В Івано-Франківських лікарнях, в яких приймають хворих на коронавірус, не вистачає кисню.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час етеру на радіо «Західний полюс».

«Немає кисню, а самі установки розраховані на його певну кількість. Є багато хворих, тому тут є проблеми», - зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, також лікарні сьогодні відчувають проблеми з ліками, бо їх ніде закупити. Поки користуються тими, які придбали про запас. Нині на лікуванні в міських медичних закладах перебувають 405 пацієнтів, в реанімаційних відділеннях – 36, більше сотні хворих - на кисневій терапії. Мер стверджує, якщо ситуація з захворюванням на коронавірус в місті погіршиться, місцева влада готова одночасно розгорнути ще 300 ліжко-місць у поліклініках і залучити медиків до лікування.

Водночас, Марцінків звернувся до підприємців з проханням відмовитись цього року від корпоративів.

«Йдуть новорічно-різдвяні свята. Маю прохання у цей непростий час обмежити контакти. Нічого страшного не буде, якщо ми кошти від корпоративів віддамо на благодійність чи на закупівлю концентраторів в лікарні», - переконаний міський голова.

Як повідомляло агентство, через нестачу кисню Івано-Франківська ЦМКЛ призупинила прийом пацієнтів. Тим часом Калуський «Карпатнафтохім» увійшов на ринок медичного кисню і готовий забезпечити ним половину потреб прикарпатських медичних закладів, а це до 180 т на місяць. Проблема – відсутність транспорту для перевезення кисню до лікарень.

Станом на 26 листопада в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 34 045 випадках, в Україні цей показник сягає 677 189 випадків, за останню добу зафіксовано 15 331 випадок.