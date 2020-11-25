«Карпатнафтохім» виходить на ринок з медичним киснем

Калуське підприємство «Карпатнафтохім» зареєстрував кисень як медичний препарат і тепер може постачати його в лікувальні заклади.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі «Карпатнафтохіму».

«Карпатнафтохім» зареєстрував кисень як лікарський засіб і тепер може постачати його в медичні заклади. Процес цей був досить тривалим, 120 календарних днів. Підприємство виконало всі методичні рекомендації. Втім, для повного завершення цього процесу ще необхідно вирішити питання логістики, тобто доставки рідкого кисню в медичні заклади. Для цього необхідний спеціальний автотранспорт, якого ми не маємо», - повідомили в пресслужбі «Карпатнафтохіму».

На їхнє переконання, це питання має вирішувати керівництво лікарень. Досі медичний кисень для медичних закладів області постачали з підприємств Львова.

«На медичний кисень, як і на будь-яку іншу продукцію, існує ринок, який в основному вже зайнятий. Медичні заклади Західної України киснем забезпечували такі підприємства, як Львівський хімічний завод, «Кріоген-Сервіс» і «Сектор газу». За минулий період, коли ці фірми стали спеціалізуватися на виробництві медичного кисню, вони ж створили і свою мережу, за якою кисень поставлявся в ту чи іншу лікарню. Тому сьогодні нам слід разом із медзакладами думати, як бути, адже наяву конфлікт інтересів між нами і тими виробниками та постачальниками, які працювали раніше і мають у лікарнях своє обладнання, зливати в яке свій кисень ми, зрозуміло, не можемо», - зазначають на підприємстві.

Потужність «Карпатнафтохіму» нині складає 160-180 т медичного кисню на місяць. Потреба на Прикарпатті - близько 400 т на місяць.

Як повідомляло агентство, від жовтня медичні заклади Прикарпаття, які приймають хворих на коронавірус, в кілька разів збільшили споживання кисню.

Учора Івано-Франківська Центральна міська клінічна лікарня повідомила про те, що тимчасово призупиняє госпіталізацію хворих через великі затрати кисню.

Карпатнафтохім — провідне підприємство нафтохімічної галузі промисловості України, яке розташоване у Калуші Івано-Франківської області.