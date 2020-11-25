Кабмін просять перенести карантин вихідного дня на будні

Вінницька міська рада від імені Асоціації міст України просить уряд перенести карантин вихідного дня на будні, аби допомогти підприємцям.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

«У нас були зустрічі міського голови Сергія Моргунова з підприємцями декілька разів. Це ресторатори, представники кав’ярень тощо, які працюють в малому і середньому бізнесі. Також у нас були представники тих магазинів, які торгують промисловою групою товарів на ринках, лотках, щоб їм дозволили працювати у вихідні. Тобто, вони хочуть, щоб ми допомогли їм відстояти їхнє право на працю. Ми спільно з ними напрацювали алгоритм дій і домовилися. Ми підготували від Асоціації міст України і направили листа до Кабінету Міністрів з проханням перенести карантин вихідного дня, запроваджений для переривання ланцюжка заражень коронавірусом, на будні», - сказав Очеретний.

За його словами, у листі пропонується два варіанти змін. Перший передбачає перенесення карантину вихідного дня на понеділок і вівторок, або ж «як лайт-версія для держави - це неділя і понеділок».

Окрім того, Вінницька міська рада підготувала листа до Вінницької ОДА. В ньому запропонує керівництву регіону також звернутися з відповідними ініціативами до уряду, аби підприємці отримали можливість працювати у вихідні дні.

Посадовець зауважив, що не знає, якою буде реакція Кабміну. Що ж до міської ради, то вона не має повноважень самостійно скасовувати чи переносити карантин вихідного дня, позаяк це буде порушенням відповідної урядової постанови.

Як повідомляло агентство, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує «карантин вихідного дня» до кінця осені. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.