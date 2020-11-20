У Черкасах СБУ викрила розтрату мільйонів, виділених на боротьбу з COVID-19

Служба безпеки України викрила розкрадання мільйонів бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, організувала протиправний механізм керівник однієї із медичних установ міста. Чиновниця підписала низку договорів із київською компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість придбаного асортименту медичної продукції була суттєво завищена. На деякі позиції, зокрема захисні костюми для лікарів, ціна перевищувала ринкову більше ніж у два рази. Також задокументовано, що укладання угод відбувалось без обов’язкового дотримання норм проведення тендерних процедур держзакупівель, передбачених чинним законодавством.

За висновками експертиз, через дії зловмисників бюджету міста завдано збитки на понад 2,4 мільйона гривень.

Наразі керівниці медзакладу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.