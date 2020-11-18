Чиновники КМДА «погоріли» на розкраданні мільйонів із бюджету

Столичні поліцейські викрили групу осіб, серед яких є посадовець КМДА, у заволодінні понад 4 мільйонів гривень місцевого бюджету.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

«Чотирьом особам повідомлено про підозри, серед них – чинний та колишній посадовці комунальної установи КМДА і двоє підприємців», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організувала «схему» з розкрадання коштів керівник комунальної установи одного з департаментів КМДА, до чого залучила свого заступника та фізичних осіб-підприємців.

Як уточнюється, ті зі свого боку для участі у публічних закупівлях з організації та проведення культурно-масових заходів залучали підконтрольні їм фірми з ознаками фіктивності.

За інформацією правоохоронців, відповідно до договорів, кошти виділялися на оренду обладнання та приміщень, де нібито проводилися заходи, і за виконання цих послуг упродовж 2018-2019 років на рахунки товариств було перераховано більше 4 мільйона гривень. У подальшому гроші були розподілені між всіма учасниками «схеми».

Але, як уточнюється, правоохоронці з’ясували, що в більшості з таких випадків використовувалося обладнання комунальної установи, або воно надавалося власниками приміщень, де і проходили культурні заходи, і при цьому такі приміщення здебільшого надавалися на безоплатній основі, разом з необхідним обладнанням.

Окрім того, правоохоронці встановили факти, коли події взагалі не проводилися.

За результатами проведених заходів поліцейські повідомили про підозру діючому директорові та вже колишньому заступникові директора комунальної установи КМДА і двом фізичним особам-підприємцям. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.