Львівські ресторатори закликали владу скасувати карантин вихідного дня

Львівські ресторатори звернулися до державної влади з проханням скасувати карантин вихідного дня.

Своє відео звернення вони опублікували в Ютубі, передає Укрінформ.

«Наш бізнес забезпечений всім необхідним, щоб бути безпечним. Тисячі людей перебувають в метро-маршрутках-супермаркетах без дотримання карантинних вимог і жодних контролю. В той час, коли інші країни пропонують реальні плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий не робить нічого, лиш вб’є наш бізнес та вижене тисячі наших людей на вулиці, без засобів на прожиття та лікування. Ми проти, і будемо виконувати нашу місію - приймати гостей і вболівати за наші колективи.… Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей!», – йдеться у відео.

Як повідомляв Укрінформ, мерія Львова не погоджується з рішенням уряду щодо запровадження карантину вихідного дня, а усі протоколи, виписані поліцією в суботу-неділю допоможе оскаржити в суді.

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Раніше Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує «карантин вихідного дня» до кінця осені. Згідно з відповідною постановою, в період з 00.00 суботи до 00.00 понеділка на території України з 14 листопада до 30 листопада забороняється робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос), фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури. Водночас працюватимуть продовольчі магазини, фінансові установи, установи поштового зв'язку, аптеки, медустанови, ветеринарні аптеки і заклади, АЗС, СТО.