Садовий - про карантин вихідного дня: Жодного нерозумного рішення Львів не прийматиме

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня та заявив, що про повний локдаун у місті говорити не можна.

Як повідомляє Укрінформ, про це він сказав під час акції підприємців-рестораторів «Маю право працювати».

«В першу чергу, я хочу подякувати всім львівським підприємцям. Тільки завдяки вам з перших місяців і до сьогодні ми отримали допомоги для наших лікарень близько 60 млн грн. За ці всі місяці місто отримало від держави лише 1 млн грн. Натомість влада забирає з місцевого бюджету 591 млн грн. Карантин вихідного дня, на мою думку, — це дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного нерозумного рішення місто приймати не буде. Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити», — сказав Садовий.

Натомість голова ОДА Максим Козицький за три години, що тривала акція рестораторів, так і не вийшов до її учасників. Тому учасники мітингу самі пішли до нього в облдержадміністрацію, де після певного очікування він все ж запросив деяких активістів до свого кабінету.

Всього в акції проти карантину вихідного дня на Львівщині взяла участь майже тисяча підприємців.

Під будівлею Львівської облдержадміністрації на мирний протест зібралися ресторатори/ Фото: Маркіян Лисейко

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуг, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО. Водночас у вихідні не будуть працювати заклади культури, заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 489 808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 611.

Перше фото: ЛМР