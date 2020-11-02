Мер Ужгорода просить Степанова дозволити пом'якшити карантин у місті

Про це він заявив на позачерговій сесії Ужгородської міськради, передає кореспондент Укрінформу.

Мер Ужгорода просить дозволити працювати садкам, школам, громадському транспорту та закладам торгівлі з дотриманням карантинних норм.

“Від сьогоднішнього дня в Україні 12 міст у червоній карантинній зоні, але тільки в небагатьох містах, в тому числі й Ужгороді, ввели такі суворі обмеження. Я мав розмову з міністром Степановим, він пообіцяв, що на засіданні комісії ТЕБ та НС внесуть відповідні зміни щодо обмежень в нашому місті, але сьогодні зранку ми ще не маємо відповіді. Моє прохання було наступним: робота садочків, навчання 1-4 класів, відновлення роботи громадського транспорту з дотриманням карантинних обмежень (сидячі місця та маски у пасажирів) та робота закладів торгівлі з дотриманням карантинних норм” - сказав Андріїв.

Зі слів Андріїва, він спілкувався з мерами Франківська та Тернополя, які теж перебувають в червоній зоні. Проте в цих містах не зупиняли роботу закладів торгівлі та громадського транспорту.

“Мова йде не про заробляння грошей, а виживання” - сказав мер Ужгорода.

Він також заявив, що для дієвішого контролю за дотриманням карантинних норм у місті залучатимуть додаткові групи Нацгвардії, також місто патрулюватиме національна та муніципальна поліція.

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Також Андріїв повідомив, що в суботу в Ужгородській міській лікарні знайшли можливість збільшити ліжкофонд для ковідних хворих на 30 додаткових ліжок. Іще на 50 ліжок планують збільшити ліжкофонд у Закарпатській обласній лікарні ім. Новака та Центрі легеневих хвороб. У обласній інфекційній лікарні, зазначив мер, немає можливостей збільшити ліжка для ковідних хворих, вона вщент заповнена.

Як повідомлялося, з 2 листопада Ужгород потрапив до червоної карантинної зони. Держкомісія ТЕБ та НС рекомендувала ввести в місті жорсткий карантинний режим.

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754. Померли 7 375 осіб, 163 768 пацієнтів одужали.