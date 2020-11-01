Укрзалізниця припиняє продаж квитків із Ужгорода і ще кількох станцій

«Укрзалізниця» з 2 листопада припиняє продаж квитків із окремих станцій.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Укрінформ.

«З 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка», - йдеться в повідомленні.

Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди № 17/18 Харків — Ужгород; № 81/82 Київ — Ужгород; № 107/108 Одеса — Ужгород; № 29/30 Київ — Ужгород; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 3/4 Запоріжжя — Ужгород; № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Зі станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Зі станції Пологи: на поїзди № 10/9 Маріуполь — Київ; № 84/83 Маріуполь — Київ; № 116/115 Київ — Бердянськ.

Читайте також: Укрзалізниця більше не хоче купувати тепловози General Electric

Зі станцій Сарата, Кулевча: поїзд № 145/146 Київ — Ізмаїл.

Зі станції Славута-1: поїзди № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ.

Зі станції Шепетівка: поїзди № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 91/92 Львів — Київ; № 217/218 Київ — Рахів.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Читайте також: В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

№ 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);

№ 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

№ 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);

№ 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила в Україні зони небезпеки через коронавірус.