Укрзалізниця більше не хоче купувати тепловози General Electric

Голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак не бачить необхідності у подальшої закупівлі тепловозів американського концерну General Electric і зауважив, що вигідніше буде перейти на електровози.

Про це він заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується співпраці з General Electric, я на сьогодні не бачу необхідності подальшої закупівлі тепловозів General Electric. Наша мета - це перехід на електровози, оскільки це набагато економніше», - сказав Жмак.

Він додав, що Укрзалізниця вже ліквідувала дефіцит локомотивів. За його словами, на сьогодні вперше за тривалий час УЗ задовольняє всі потреби в перевезеннях.

«Немає жодної заявки на перевезення, якої Укрзалізниця не задовольнила. Ринок побачив, що ми можемо везти. Ми можемо везти все і робити це швидко», - додав він.

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Крім того, Жмак зауважив, що УЗ планує перезапустити власні вагонобудівні потужності.

«У нас є амбітні плани з виробництва 4200 вагонів у наступному році на наших заводах і капітального ремонту від 15 до 20 тис. вагонів», - додав він.

За словами Жмака, у 2021 році на модернізацію парку вантажних вагонів УЗ має намір направити 7 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн власних інвестицій.