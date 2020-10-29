Укрзалізниця більше не хоче купувати тепловози General Electric
Про це він заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Що стосується співпраці з General Electric, я на сьогодні не бачу необхідності подальшої закупівлі тепловозів General Electric. Наша мета - це перехід на електровози, оскільки це набагато економніше», - сказав Жмак.
Він додав, що Укрзалізниця вже ліквідувала дефіцит локомотивів. За його словами, на сьогодні вперше за тривалий час УЗ задовольняє всі потреби в перевезеннях.
«Немає жодної заявки на перевезення, якої Укрзалізниця не задовольнила. Ринок побачив, що ми можемо везти. Ми можемо везти все і робити це швидко», - додав він.
Крім того, Жмак зауважив, що УЗ планує перезапустити власні вагонобудівні потужності.
«У нас є амбітні плани з виробництва 4200 вагонів у наступному році на наших заводах і капітального ремонту від 15 до 20 тис. вагонів», - додав він.
За словами Жмака, у 2021 році на модернізацію парку вантажних вагонів УЗ має намір направити 7 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн власних інвестицій.